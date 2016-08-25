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    «Зенит» и «Спартак» сделали «Севилье» предложения по Коноплянке

    Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка оказался в сфере интересов двух российских клубов – «Зенита» и «Спартака».

    Футболист может покинуть испанскую команду уже этим летом, и, как сообщается, «Севилья» уже получила конкретные предложения по Коноплянке. Сумму возможного трансфера источник не называет.

    В прошлом сезоне Коноплянка провел за «Севилью» 52 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

    Источник: Mundodeportivo

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    25.08.2016 01:24
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +17

      Riko777 25 августа 2016, 15:42

      Бред

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 августа 2016, 14:15

      Что за бред? Есть очень большие сомнения, что Спартак готов выложить за игрока 20-25 лямов, минимум... По Зене тоже есть вопросы с их ЛЕ...

      0
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 25 августа 2016, 13:28

      Коноплянка опасно фашист)))

      3
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 25 августа 2016, 13:23

      дело в том что в Севилье он не заиграет, а вот в Россию сбагрить это "чудо" руководство Севильи с пребольшим удовольствием осуществит скажнм за 20 млн

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 25 августа 2016, 12:39

      Он же по Русски не БЕЛЬ-НЕ-МЕ, как он в РОССИИ играть будет, нет утка это.

      -1
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 25 августа 2016, 12:15

      ЯРБОЛ Коноплянко националист и играть за кацапоп вера не позволит. Он бы рад - но что там скажут.

      -2
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      Рейтинг: +19

      fcsm rw 25 августа 2016, 11:36

      А если без уток,надо было раньше подписывать когда он свободным был

      -1
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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 25 августа 2016, 11:32

      25 лямов Спартак не будет выкладывать за игрока, так что только если Зенит. но думаю Коноплянка сам не поедет в Россию

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 августа 2016, 10:47

      Коноплянка - упоротый украинский националист, никогда не перейдет в РФПЛ.

      4
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 25 августа 2016, 10:36

      Пускай в нападение бразильца ищут .Луческу любит делать из них качественных игроков . Жулиано которого взяли ,хоть и не нападающий , показал насколько он техничен.

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