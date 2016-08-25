«Зенит» и «Спартак» сделали «Севилье» предложения по Коноплянке

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка оказался в сфере интересов двух российских клубов – «Зенита» и «Спартака».

Футболист может покинуть испанскую команду уже этим летом, и, как сообщается, «Севилья» уже получила конкретные предложения по Коноплянке. Сумму возможного трансфера источник не называет.

В прошлом сезоне Коноплянка провел за «Севилью» 52 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.