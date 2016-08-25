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  • «Зенит» и «Спартак» сделали «Севилье» предложения по Коноплянке

«Зенит» и «Спартак» сделали «Севилье» предложения по Коноплянке

25 августа 2016, 01:24
41

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка оказался в сфере интересов двух российских клубов – «Зенита» и «Спартака».

Футболист может покинуть испанскую команду уже этим летом, и, как сообщается, «Севилья» уже получила конкретные предложения по Коноплянке. Сумму возможного трансфера источник не называет.

В прошлом сезоне Коноплянка провел за «Севилью» 52 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Севилья Спартак Зенит Коноплянка Евгений
Комментарии (41)
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bandini
1472079608
Зачем это им ? Ведь и в Зените и в Спартаке понимают, что Коноплянка не идиот и в России играть не будет. Видимо, чистая политика по указке из Кремля, мы, мол, против Украины ничего не имеем, приглашаем в свои клубы их игроков - так чего они на нас дуются ?..И за что на нас до сих пор санкции ? Пора бы снять, раз мы такие добрые.
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Дон Посей
1472079648
Коноплю - в Спартак, однозначно! Команда- уже чемпион, перспективная, европейского уровня. Укропы об этом и мечтали!
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fantom23
1472086451
Хороший игрок,везде придется ко двору!
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Asbjorn
1472089263
Не будет он Европу на Россию менять,а если и будет то точно к цыгану уйдет
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REDWHITE_
1472102340
гей из Европы
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С-Пб on-line
1472103364
Вброс 100 %
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Garrincha58
1472104247
сальный игрок только в Шпартак
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hmelarj
1472106129
в россии он не нужен. в млс пусть катится к хозяевам своей страны.
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апоголлл
1472109975
он же бендера,делать ему тут нехуй
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Grelas
1472111265
Коноплянка - упоротый украинский националист, никогда не перейдет в РФПЛ.
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