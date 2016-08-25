Бухаров: «Бердыев еще год назад говорил, что мы будем играть в Лиге чемпионов»

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Курбан Бекиевич год назад нам говорил, что мы будем играть в Лиге Чемпионов, тогда в это было трудно поверить, а сейчас это реальность.

Вчера осуществилась мечта сотни тысяч людей, и в этом заслуга нашего тренера! Сегодня у Курбан Бекиевича день рождения и хочется сказать огромное спасибо за весь вклад, который вы делаете для нашей команды, города и болельщиков!

Здоровья вам и долгих летит жизни! Спасибо!» – сообщил Бухаров.