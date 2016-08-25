Харт: «100% точность моих передач? Свиньи могут летать»

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт поделился впечатлениями после ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Стяуа» (1:0; 6:0 по сумме двух матчей). Напомним, Харт, скорее всего, покинет клуб.

«Это был особенный вечер для меня. Все мы знаем, что происходит. Это особенное место для меня, я не делаю из этого секрета. В футболе бывает всякое. Мы – мужчины, и должны справляться с этим.

100% точность моих передач в этом матче? Свиньи могут летать.

У нас есть топ-тренер, который имеет свое мнение. Сегодня я сыграл и наслаждался каждым моментом матча», – сказал Харт.