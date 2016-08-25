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Харт: «100% точность моих передач? Свиньи могут летать»

25 августа 2016, 00:01
7

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт поделился впечатлениями после ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Стяуа» (1:0; 6:0 по сумме двух матчей). Напомним, Харт, скорее всего, покинет клуб.

«Это был особенный вечер для меня. Все мы знаем, что происходит. Это особенное место для меня, я не делаю из этого секрета. В футболе бывает всякое. Мы – мужчины, и должны справляться с этим.

100% точность моих передач в этом матче? Свиньи могут летать.

У нас есть топ-тренер, который имеет свое мнение. Сегодня я сыграл и наслаждался каждым моментом матча», – сказал Харт.

Источник: BBC
Лига чемпионов Манчестер Сити ФКСБ Харт Джо
Комментарии (7)
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marslond
1472073249
Жаль Харта.
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Алексей1988
1472094174
"Спартак умеет летать" (с) Джо Харт
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KorolShut
1472096480
Свиньи да, каждый год летают, из еврокубков
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Обер-КанцлерЪ
1472100597
Что тебе Спартак плохого сделал ?!
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Grelas
1472108782
Катализатором полета московских свиней из ЛЕ в этом году выступил Великий АЕК!) Таки да, свиньи могут летать, Джо, ты прав.
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Kybik-Pybik
1472138072
Интересное решения Гвардиолы... причем тут точность паса Харта? очень сомневаюсь что тити-кака проканает в МС...
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