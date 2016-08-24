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    «Спартак» интересуется Раноккия и Мартинсом-Инди

    «Спартак» находится в поиске центрального защитника и определился с двумя кандидатами на эту позицию.

    Сообщается, что московский клуб проявляет серьезный интерес к Андреа Раноккия из «Интера» и Бруно Мартинсу-Инди из «Порту».

    Раноккия в прошлом сезоне провел 24 матча Серии А в составе «Сампдории», за которую выступал на правах аренды. Летом игрок вернулся в «Интер» и провел полную игру в первом туре против «Кьево».

    Что касается Мартинса Инди, то на его счету в прошлом сезоне 23 встречи чемпионата Португалии и шесть матчей Лиги чемпионов.

    Transfermarkt оценивает стоимость Раноккия в шесть миллионов евро, Мартинса-Инди – в десять миллионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2016 22:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3536

      momwig_ 25 августа 2016, 09:19

      Нап нужен...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 августа 2016, 01:20

      Ни тот ни другой к сожалению без европы не пойдёт. Итальянец ещё может как-то подумать, но вот Инди точно не пойдёт из более сильной команды, к тому же играющей в ЛЧ.

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      Рейтинг: +31

      Arn 25 августа 2016, 00:34

      Инди было бы не плохо

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 25 августа 2016, 00:08

      кутепов, боккети, таски есть! в запасе макей , и пуцко. граната еще выдернули из спартак2. лучше их наиграть

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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 24 августа 2016, 23:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все ЦЗ в Спартаке нормальные.. нуу пока в Спартак играть не идут..

      -8
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Semargl18 25 августа 2016, 17:13

      Что???

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