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Бухаров: «Игра с «Аяксом» – самая важная в этом году»

24 августа 2016, 17:18
10

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом». Напомним, что первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.

– Какие впечатления остались от первой игры с «Аяксом»?

– Долго не играл на таких больших стадионах. Последний подобный матч провел в составе «Зенита». Тогда мы встречались с португальским клубом «Пасуш де Феррейра» на той же стадии Лиги чемпионов, что и сейчас. Тогда я забил гол, а моя бывшая команда выиграла.

– От гимна Лиги чемпионов у многих особые эмоции.

– Это незабываемая атмосфера. Сердце начинает биться сильнее, и как-то особенно настраиваешься на матч. «Амстердам-Арена»? Я впервые играл на ней и приятно удивился великолепию стадиона.

– Чувствовали давление трибун, когда выходили на поле?

– Для меня это привычно. Если честно, то шумные болельщики мешали только, когда нужно было подсказывать друг другу. Пару раз Сесар пробегал все поле, чтобы что-то сказать.

– Вы один из самых опытных футболистов «Ростова». Давали советы молодым одноклубникам перед игрой?

– Не думаю, что они чего-то боялись. Коленки ни у кого не дрожали. До матча общался с Байрамяном и Киреевым. Они готовились в обычном режиме.

– Если взять игру, то «Аякс» чем-нибудь удивил?

– Футбол в исполнении голландцев мне понравился. Это команда со своим стилем, который тренируют с юного возраста. Здорово, что в основе нашего соперника много молодых футболистов.

– Кто-нибудь из футболистов соперника запомнился?

– Отлично сыграл Юнес. Быстрый техничный игрок, владеет прицельным ударом. Был удивлен, когда его заменили. После этого нам стало легче играть (улыбается).

– Впереди ответный матч.

– Это самая важная игра в году. Будет особый настрой, тем более придет полный стадион, нас будут гнать вперед. Хочется забить первыми и упрочить свое минимальное преимущество.

– На «Олимпе-2» впервые зазвучит гимн Лиги Чемпионов…

– Главное, чтобы болельщики получили этот заряд эмоций и поддерживали нас весь матч. Благодаря им, у нас может открыться второе дыхание даже в самый тяжелый момент.

Источник: ФК «Ростов»
Лига чемпионов Ростов Аякс Бухаров Александр
Комментарии (10)
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a-rakhmatov
1472049532
Конечно, важная нужно играть дальше в ЛЧ, да и 20 лямов очень нужны команде)))
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paparazzi-kazan
1472050667
Казань болеет за " Ростов ", вперед ребятки.
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Дон Посей
1472052176
Тверь верит в РСМ! Удачи!
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ribavadim
1472052872
Ну и что хорошего...? Снова трансляция для нас начнётся в час ночи, это при том, что играют в России. Кому на работу- в пролёте,это насчёт просмотра...?!
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Serjoga
1472055513
Главное не напрашивайся на пеналь! Играй до конца! А сбить они успеют на самом деле!
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marslond
1472058551
РОССИЯ С ТОБОЙ РОСТОВ!ЖДЁМ ПОБЕДЫ!
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