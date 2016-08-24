Карпин: «Я только за то, чтобы «Спартак» взял титул»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о том, какой стиль игры больше всего подходит московскому клубу.

«За сюжетом «Бердыев и «Спартак» внимательно не следил. Потому что следить не за чем. Все, что говорилось и писалось, – вилами по воде. И в итоге ничем не закончилось.



Могу ли представить, что тренер формата Бердыева возглавит «Барсу»? Нет, не могу. Но не нужно сравнивать «Барселону» со «Спартаком». Считается – только считается – что москвичи могли бы или должны играть в тот же футбол, что и каталонцы. Но кому такой сейчас нужен? С трибун только и кричат: как угодно, но надо что-то выиграть, взять титул. Не считаю, что это правильно. Но могу считать все что угодно – кто я такой? В принципе я только за то, чтобы «Спартак» взял титул. Но если говорить о стиле, то лично мне не хочется, чтобы команда победила, действуя только на контратаках», – сказал он.