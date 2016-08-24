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    Побегалов: «Шесть лет назад отказался возглавить «Краснодар». Совершил большую ошибку»

    Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов заявил, что в 2010 году отказал президенту «Краснодара» Сергею Галицкому возглавить «быков», отметив, что данный шаг был ошибкой.

    «В 2010 году мне позвонил Владимир Хашиг. Сказал, что соединяет с владельцем клуба. С Галицким долго разговаривали. Шесть лет назад он рассказал мне план развития клуба: про выход в РФПЛ, функционирование академии, строительство стадиона, манеру игры. Галицкий сказал, что ему нравится, как я работаю с игроками, и пригласил в команду. По сути, все, что он обещал, произошло примерно в нужные сроки. Но я отказался, потому что чуть раньше дал слово «Волге». Получилось, совершил большую ошибку», – сказал Побегалов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2016 01:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 24 августа 2016, 14:00

      Обидно ему..

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 августа 2016, 12:35

      татуха шинника на плече - тоже ошибка)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 августа 2016, 01:43

      Может и правильно, что отказал, иначе мы вряд-ли увидели команду в том состоянии, в котором она сейчас, при Конове

      10
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > арейская 7 сентября 2016, 13:50

      С Побегаловым может ещё лучше было бы. "Шинник" в долгах как в шелках, даже кормить одно время перестали, но каждое межсезонье люди в команды, борющиеся за повышение, переходят, да и в РФПЛ стабильно игроки перебираются.

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