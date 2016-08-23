Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Софийский ЦСКА намерен пригласить Гончаренко на пост главного тренера

    По информации 24chasa.bg, наставник «Уфы» Виктор Гончаренко может продолжить карьеру в софийском ЦСКА. Руководство болгарского клуба рассматривает специалиста в качестве основного кандидата на должность главного тренера.

    Напомним, вчера СМИ сообщили, что 39-летний белорус может покинуть должность наставника башкирской команды по причине неудовлетворительных результатов на старте сезона. В преемники ему прочат рулевого сборной Болгарии Ивайло Петева. Впрочем, уже последовало опровержение данной информации генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2016 14:19
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      themist 23 августа 2016, 21:45

      Виктор Гончаренко хороший специалист, если он покинет наш чемпионат, это будет потеря.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 августа 2016, 20:53

      В Локомотив его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 23 августа 2016, 16:56

      приятно ,когда наших приглашают за рубеж..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 23 августа 2016, 14:40

      Честно говоря это уже похоже на какую-то информационную атаку направленную против "Уфы"...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11