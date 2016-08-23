ФФУ: «Договорились о товарищеском матче сборной Украины с Аргентиной»

Сборная Украины в конце 2017 года может провести товарищеский матч с Аргентиной.

«Во время отпуска побывал в еще одной стране, известной своими футбольными традициями – Аргентине. Главной целью визита в Буэнос-Айрес стало знакомство со своим коллегой из Ассоциации футбола Аргентины Армандо Пересом. Было очень приятно обменяться мнениями с руководителем федерации, где тоже предстоит строить новую сборную страны во главе с новым главным тренером.

Также получил предварительное согласие на свое предложение провести между Украиной и Аргентиной товарищеский матч. Его дата будет зависеть от результатов выступлений альбиселесте в отборе на чемпионат мира-2018. Предварительные даты: ноябрь 2017-го или март 2018 г.», – написал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в Facebook.