Срна: «Буду играть столько, сколько смогу»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна в очередной раз заявил о преданности донецкому клубу.

«Буду играть столько, сколько смогу. Не буду идти против себя и своей команды. Если почувствую, что не могу уже, больше играть не буду, ведь это не идeт на пользу команде.

Все, что я хотел получить в жизни как футболист, я получил в «Шахтере». Если я уйду даже в европейский топ-клуб, то не буду счастливым. Может, буду играть против грандов и больших футболистов, но после стольких лет в клубе очень тяжело расставаться», – сказал он в эфире программы «Великий футбол».

Напомним, что 34-летний хорватский футболист выступает за донецкую команду с 2003 года.