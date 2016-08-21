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    Кутепов: «При Каррере абсолютно ничего не изменилось, так же играли и в прошлом сезоне»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов оценил влияние назначения Массимо Карреры на результаты команды.

    «При Каррере абсолютно ничего не изменилось. В четыре защитника мы так же играли и в прошлом сезоне. Кое-какие изменения были внесены, сделаны небольшие перестановки, отсюда и результат.

    Мы – одна команда. Все обороняемся, все атакуем. Игроки атаки помогают нам в обороне, а игроки защиты помогают в атаке при стандартных положениях. После того, как Каррера стал полноценным главным тренером, мы почувствовали себя спокойнее. У нас есть главный тренер, нам есть куда стремиться, а наставник для нас является светом на пути вперед», — заявил Кутепов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2016 20:09
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 августа 2016, 13:29

      Можно подумать, что у вас до Карреры главного тренера не было или
      вы его уже забыли. Чего судить по одной игре с серьезным противником.

      -1
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 22 августа 2016, 07:02

      Ещё судить работу Массимо рано, но последние матчи мне понравились, командная игра уже прорисовывается, тактика, дисциплина, хорошо выходим из обороны, прессингуем возле чужой штрафной....посмотрим, что будет дальше.

      0
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      Рейтинг: +7992

      nik55 22 августа 2016, 06:41

      молодой еще не может пока нормально дать интервью

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 22 августа 2016, 01:45

      Чегой-то народ так разгорячился после четырёх игр, будто уже пипец -конец сезона..... И чегой-то кроме ЦСКА, Спартака и Зенита команд больше нету.!.. Ох, как же жить та дальше, если Спартак не будет целый год на первом месте?!... Я уссываюсь с вас, болельщики двух столиц! С ув. "Волга" Тверь.

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 августа 2016, 23:08

      Спартак именно при новом тренере заиграл

      2
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > a-rakhmatov 22 августа 2016, 07:14

      Спартак всегда хорошо играет при первых матчах с новым тренером, а потом куда-то азарт пропадает...но надеемся и верим, время покажет

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 21 августа 2016, 22:35

      Подожди топтать других ! Время всё покажет !

      2
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 21 августа 2016, 22:10

      надо заскринить таблицу!!!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 августа 2016, 21:36

      Да так и скажите, что обосрались от только возможности прихода Бердыева в Спартак и быстренько вспомнили, что такое выкладываться на поле )))

      Он бы всех лодырюг на хрен разогнал.

      -2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 21 августа 2016, 21:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Значит скоро все вернется на круги своя. Мы терпеливые, подождем очередной позор свинтака.

      -15
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > Grelas 21 августа 2016, 21:34

      пососете

      2
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 > Grelas 21 августа 2016, 21:55

      иди побамжуй! халк ушел игры нет! лошади вам чутка в рот не насовали из за ваших звезд))) если бы не бывший конь! (который евро 2008 победил!!) сосали вы БОЛТ! БОМЖИ

      8
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      Рейтинг: +87

      Polilux > Grelas 21 августа 2016, 22:37

      Согласен ! Турнир доооолгий !

      -3
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      Рейтинг: +76

      takca 21 августа 2016, 21:11

      Слова не Кутепова а журналюги который беседовал с ним . А как эти грязные писаки повернут проверить никто не сможет.

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