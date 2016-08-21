Петраков: «Те игроки, которые выходят на поле в составе «Томи», не отвечают моим требованиям»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал итог матча 4-го тура РФПЛ, в котором его подопечные крупно уступили «Ростову» – 0:3.

«Оценка по матчу неудовлетворительная, как в школе. В принципе так играть с «Ростовом» равносильно самоубийству. Мы совершили огромное количество ошибок. Мы подробно готовились к сопернику, но наши старания научить футболистов, как правильно сыграть с «Ростовом» не принесли результата. Чтобы играть в хороший футбол, нужна дисциплина. Но сегодня мы нарушали ее постоянно. Все мячи были забиты после грубых ошибок нашей команды.

Те игроки, которые сейчас выходят на поле, в какой-то мере не отвечают моим требованиям. Пока мы не можем заявлять новых игроков. Но, надеюсь, мы исправим эту ситуацию», – сказал Петраков.