«Аякс» может заплатить 20 миллионов за 19-летнего бельгийского нападающего

Президент «Генка» Патрик Янссенс заявил, что готов отпустить в «Аякс» нападающего Леона Бэйли на определенных условиях. Глава бельгийского клуба хочет получить за 19-летнего игрока 20 миллионов евро, а также, чтобы форвард продолжал выступления за «магистров» еще в течении года на правах аренды после оформления трансфера.

«В общем-то, мы не горим желанием отпускать Бэйли. Однако, в случае предложения в размере 20 миллионов евро, а также, если нам позволят сохранить Леона в команде еще на год на правах аренды, мы готовы обсудить трансфер. Подобная сумма, вероятно, выглядит весьма завышенной, но мы отталкиваемся от огромного потенциала Бэйли. Мы бы хотели получить сумму, сопоставимую с той пользой пользе, которую Леон мог бы принести «Генку» в следующем сезоне», – сказал Янссенс.