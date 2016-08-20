Галтье: «У Молло постоянные проблемы с пахом, как я могу на него рассчитывать?»

Главный тренер «Сент-Этьена» Кристоф Гальтье заявил, что не видит в полузащитнике Йоане Молло игрока основного состава. Причина – хронические проблемы 27-летнего игрока с пахом, которые мешают ему регулярно появляться на поле. Напомним, француз защищал цвета «Крыльев Советов» на правах аренды в течение прошлого сезона. На минувшей неделе главный тренер самарской команды Франк Веркаутерен рассказал, что не оставляет надежд заполучить хавбека.

«У Молло наблюдаются хронические проблемы с пахом, как я могу на него рассчитывать? Они проявляются практически в каждом матче», – приводит слова Галтье Francebleu.