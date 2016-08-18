Петреску дисквалифицирован на один матч ФНЛ

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску получил дисквалификацию на один матч за неоднократные выходы за пределы технической зоны в поединке восьмого тура ФНЛ против «Сибири» (1:1). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Решено за неоднократные выходы за пределы технической зоны без разрешения судьи (шестой раз) оштрафовать главного тренера «Кубани» Дана Петреску и дисквалифицировать его на один матч ФНЛ», – сказал Григорьянц.

Напомним, что в следующем туре Футбольной национальной лиги «Кубань» сыграет на выезде с «Мордовией».