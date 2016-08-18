Радимов: «Возвращение Лоськова на поле – пиар-ход нового руководства «Локомотива»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» может заявить Дмитрия Лоськова на сезон в качестве футболиста.

«Думаю, в первую очередь это пиар-ход для «Локомотива», для нового руководства. Во-вторых, Лоськов на большом серьезном уровне играть... думаю, даже рассматривать нет смысла. Утопия. На один матч выйти – да, пять минут и все, прощальный матч.

Готов ли я сам выйти на поле? Если бы «Зенит» выигрывал по ходу матча 3:0 или 4:0 и меня выпустили бы минут за десять до конца и сказали, что бегать не надо, я бы вышел», – отметил Радимов.