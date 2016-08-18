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  • Бердыев может возглавить «Локомотив» и взять с собой в клуб Шикунова и Сарсанию

Бердыев может возглавить «Локомотив» и взять с собой в клуб Шикунова и Сарсанию

18 августа 2016, 14:28
26

Бывший наставник «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Локомотив». 63-летний специалист сегодня проведет переговоры с президентом железнодорожников Ильей Геркусом.

Отмечается, что инициатором приглашения Бердыева в московский клуб является вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, который также примет участие в переговорах. Помимо него на встрече в Санкт-Петербурге будут присутствовать бывший спортивный директор «Динамо» и «Зенита» Константин Сарсания, вице-президент «Ростова» Александр Шикунов и селекционер ростовчан Алексей Рыскин. Все трое могут занять руководящие должности в «Локомотиве».

Источник: Новая газета
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Бердыев Курбан Сарсания Константин
Комментарии (26)
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Warrior God
1471520342
Та и вали к тёлкам.
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Alessandro_grande
1471521512
Мля, опять месяц мозги народу будут еб.ть, а потом локомотив откажется от услуг Бердыева т.к и Спартак не согласятся на такие условия, большим клубам, нужно отмывать деньги, а на клуб все равно, чисто бизнес.
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STatham
1471521517
Нет уж. Лучше Олег тренирует пусть чем этот будет миллионы евро качать из клуба.
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Taps
1471522386
Фейк.
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Димон Панкер
1471524549
Самая странная фигура в этой встрече - селекционер Ростова. Он-то там с какими целями?
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Измайловский Кочегар
1471524695
Хорошо бы, но пока это всё трёп. Подождём.
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RedGreenHooligan
1471526583
Лучше Нобоа и Азмуна прихвати...
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altezzik
1471526787
Вот и пусть лучше паровозов поднимает, главное, что не Спартак )
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Каратель помойников
1471534016
даватйе уже бердыева в томь,так ведь не хочет,пожирнее ему кусок нужен,видимо у бекиеча пыл задаром тренировать пропал
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Антибиотик
1471539743
Продажные журналисты пишут о продажном тренере. Футбольное равновесие)
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