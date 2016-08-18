Бердыев может возглавить «Локомотив» и взять с собой в клуб Шикунова и Сарсанию

Бывший наставник «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Локомотив». 63-летний специалист сегодня проведет переговоры с президентом железнодорожников Ильей Геркусом.

Отмечается, что инициатором приглашения Бердыева в московский клуб является вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, который также примет участие в переговорах. Помимо него на встрече в Санкт-Петербурге будут присутствовать бывший спортивный директор «Динамо» и «Зенита» Константин Сарсания, вице-президент «Ростова» Александр Шикунов и селекционер ростовчан Алексей Рыскин. Все трое могут занять руководящие должности в «Локомотиве».