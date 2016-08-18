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Головин: «После ухода Халка «Зенит» стал сильнее»

18 августа 2016, 14:18
11

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в преддверии матча 4-го тура чемпионата России с «Зенитом» выразил мнение, что петербургская команда не стала слабее после ухода Халка.

«Я бы не сказал, что «Зенит» стал слабее без Халка и Данни. Просто они стали играть более коллективно. Может быть, в каком-то смысле «Зенит» стал даже сильнее. Раньше можно было понять, что большинство атак будет идти через Халка, и, соответственно, это предотвратить. Сейчас у «Зенита» все игроки линии атаки примерно одинаково сильны, и команде без разницы, через какой фланг наступать», – заявил Головин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Данни Халк Головин Александр
Комментарии (11)
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Мутный Рай
1471520201
Кони хоть вздохнут теперь... Зенит сейчас вообще никакой без Данни и Халка
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STatham
1471521612
Головин - ты тупой. Уход Халка ослабил клуб. А вот твой уход усилит. Понятное дело, тебе же не за что извиняться...
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ZENIT GOAL
1471522475
В общем-то, Головин прав - Зенит стал играть куда разнообразнее,что показал второй тайм с Ростовом(да,там помогло удаление,но всё-же).Нужно только время,чтобы команда сыгралась.Так что уход Халка только на пользу,а вот Данни действительно не хватает.
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Taps
1471522579
Золотые слова. От загорелых наш футбол становится убогим. Посмотрите на негров из нашей армии.
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Tri
1471531494
Александру Головину до Данни и Халка как до Китая пешком...
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Каратель помойников
1471534927
играть то стали по другому,теперь цыган в свою схему судей наигрывает
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