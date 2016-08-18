Головин: «После ухода Халка «Зенит» стал сильнее»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в преддверии матча 4-го тура чемпионата России с «Зенитом» выразил мнение, что петербургская команда не стала слабее после ухода Халка.

«Я бы не сказал, что «Зенит» стал слабее без Халка и Данни. Просто они стали играть более коллективно. Может быть, в каком-то смысле «Зенит» стал даже сильнее. Раньше можно было понять, что большинство атак будет идти через Халка, и, соответственно, это предотвратить. Сейчас у «Зенита» все игроки линии атаки примерно одинаково сильны, и команде без разницы, через какой фланг наступать», – заявил Головин.