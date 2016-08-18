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    Родионов: «Больше всех от вируса пострадал Ромуло»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов детально рассказал о вирусе, который подхватили футболисты команды перед матчем РФПЛ с «Рубином» (1:1).

    «У нас после выезда в Казань был в команде небольшой вирус, похоже на ангину, простуду. Ребята общаются, вместе живут, поэтому вирус затронул клуб.

    Больше всех пострадал Ромуло, которого пришлось отправить из Казани и здесь уже, в Москве, госпитализировать. Его выписали из больницы, он уже практически здоров, осталось немного долечиться.

    Думаю, вирус нас миновал», – сказал Родионов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2016 07:36
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 августа 2016, 08:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      опять свиной грипп)))

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 18 августа 2016, 08:46

      Да этот ваш Ромуло любит поболеть)

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