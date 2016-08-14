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    Футболисты «Спартака» подхватили вирус перед матчем с «Рубином»

    Несколько футболистов «Спартака» перед матчем с «Рубином» подхватили вирус. Из-за высокой температуры домой был отправлен полузащитник Ромуло, а форвард Зе Луиш почувствовал недомогание и остался на скамье запасных. Эту информацию подтвердил полузащитник красно-белых Денис Глушаков.

    «Сейчас будет два дня выходных, будем отдыхать, восстанавливать силы. А то мы в команде какой-то вирус поймали, у многих температура, болит голова», – сказал Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2016 01:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 14 августа 2016, 12:37

      Как врач средненького проекта, скажу по секрету, что Спартак заразили местные бомжи, поклонники газовых коллекторов.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12

      roys 14 августа 2016, 11:47

      обратно после попойки -стоять не могут

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 августа 2016, 10:03

      Свиной вместе с птичьим гриппом поймали, бормотологи.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 августа 2016, 10:01

      Но это не триппер,нет.Про выделения ничего не сказано.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Mister Best 14 августа 2016, 09:45

      Свиной грипп....БУГАГА))))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 августа 2016, 09:06

      звучит как оправдание

      1
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      Рейтинг: +588

      Sergil 14 августа 2016, 07:20

      Свиной грипп распространяют...

      -2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 августа 2016, 01:59

      Домой, это куда? В Бразилию? Имеется ввиду Ромуло

      0
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      Рейтинг: +578

      Armani nn 14 августа 2016, 01:38

      Вискарь заморский нефиг пить

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Armani nn 14 августа 2016, 06:54

      С заморского температура не поднимается, значит паленый глушили.

      0
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