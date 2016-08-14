Футболисты «Спартака» подхватили вирус перед матчем с «Рубином»

Несколько футболистов «Спартака» перед матчем с «Рубином» подхватили вирус. Из-за высокой температуры домой был отправлен полузащитник Ромуло, а форвард Зе Луиш почувствовал недомогание и остался на скамье запасных. Эту информацию подтвердил полузащитник красно-белых Денис Глушаков.



«Сейчас будет два дня выходных, будем отдыхать, восстанавливать силы. А то мы в команде какой-то вирус поймали, у многих температура, болит голова», – сказал Глушаков.