«Манчестер Юнайтед» готов обменять Рохо на Фонте

«Манчестер Юнайтед», желающий заполучить защитника «Саутгемптона» Жозе Фонте, готов рассмотреть вариант с обменом. Руководство манкунианцев намерено предложить «святым» Маркоса Рохо взамен на 32-летнего португальца. Отметим, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью не видит в футболисте сборной Аргентины игрока основного состава.

В минувшем сезоне Фонте принял участие в 37 поединках чемпионата Англии, забив два гола, сделав одну результативную передачу и заработав четыре желтые карточки. Кроме того, защитник стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии. В текущем розыгрыше АПЛ он на поле пока не появлялся.