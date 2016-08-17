Родионов: «Сегодня вечером «Спартак» объявит нового главного тренера»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России, в которой красно-белым предстоит встретиться с победителем пары «Сахалин» – «СКА-Хабаровск». Кроме того, функционер подтвердил, что вопрос с назначением нового главного тренера решится сегодняшним вечером. Напомним, экс-наставник московского клуба Дмитрий Аленичев оставил свой пост после вылета из Лиги Европы. В настоящее время команда тренируется под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

– Конечно, не хотелось бы так далеко летать. Хабаровск или Сахалин – это далеко. Тем более, на «Спартак» всегда особый настрой. Но легко никому из команд РФПЛ не будет. Перед нами стоит задача победить в Кубке.

– Перед кем ее будете ставить? Для этого нужен главный тренер.

– Давайте дождемся вечера. Сегодня все решится.