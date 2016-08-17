Гвардиола: «Очень доволен тем, как мы играли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов со «Стяуа», в котором его подопечные победили со счетом 5:0.

«Наша цель – выход в групповой этап Лиги чемпионов. Рад, что мы уже практически там. Сегодня мы проделали большую работу, хорошо взаимодействовали на поле.

Очень доволен результатом и игрой. Теперь нам необходимо хорошо подготовиться к матчу в АПЛ, а затем снова переключиться на Лигу чемпионов», – отметил Гвардиола.