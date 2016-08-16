Лига чемпионов. Хет-трик Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Стяуа»

Подошли к концу четыре матча заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов. Загребское «Динамо» сыграло вничью с «Зальцбургом», «Копенгаген» дома с минимальным счетом выиграл у АПОЭЛа, «Манчестер Сити» в гостях забил пять безответных мячей в ворота «Стуяа», а «Янг Бойз» дома уступил менхенгладбахской «Боруссии».

Ответные матчи 4-го квалификационного раунда турнира пройдут 23 августа.

Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд, первый матч

Динамо З (Хорватия) – Зальцбург – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Лазаро, 59; 1:1 – Рог, 76 (с пенальти).

Копенгаген (Дания) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Павлович, 43.

Стяуа (Румыния) – Манчестер Сити (Англия) – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Силва, 13; 0:2 – Агуэро, 41; 0:3 – Нолито, 49; 0:4 – Агуэро, 78; 0:5 – Агуэро, 89.

Незабитый пенальти: Агуэро, 8; Агуэро, 21.

Янг Бойз (Швейцария) – Боруссия М (Германия) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Раффаэл, 11; 1:1 – Сулеймани, 56; 1:2 – Хан, 67; 1:3 – Раффаэл, 69.