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ФКСБ - Манчестер Сити
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Судьи
Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)
Материалы
17 августа 2016
15:00
В Румынии состоялся самый гениальный фанатский троллинг в истории футбола
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00:30
Гвардиола: «Очень доволен тем, как мы играли»
15 августа 2016
16:30
Гвардиола не включил Туре в заявку «Манчестер Сити» на матч против «Стяуа»
ФКСБ - Манчестер Сити
16.08.2016, Вторник, 21:45 мск
Бухарест, стадион
Национальный
Трансляция:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Лига чемпионов, 4 раунд
, первый матч
ФКСБ
-
Манчестер Сити
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Стяуа - Манчестер Сити, Станчу, Удар
Стяуа - Манчестер Сити, Станчу, Удар
Стяуа - Манчестер Сити, Агуэро, Пенальти
Стяуа - Манчестер Сити, Сильва, Гол, 0-1
Стяуа - Манчестер Сити, Агуэро, Гол, 0-2
Стяуа - Манчестер Сити, Коларов, Удар
Стяуа - Манчестер Сити, Ницэ, Сэйв
Стяуа - Манчестер Сити, Нолито, Гол, 0-3
Стяуа - Манчестер Сити, Сильва, Удар
Стяуа - Манчестер Сити, Агуэро, Гол, 0-4
Стяуа - Манчестер Сити, Агуэро, Гол, 0-5
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