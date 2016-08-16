Ещенко: «Читаю заметки про Бердыева, но особого значения им не придаю»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал информацию о скоро назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера красно-белых.

– Читаю заметки, но особого значения не придаю. Как официально объявят – так все узнаем. Футбол такое дело, что постоянно все меняется: кого-то увольняют, на их место ставят других.

– Вы же пересеклись в «Анжи»?

– Да, когда Курбан Бекиевич консультировал Гаджи Гаджиева – подходил к футболистам, подсказывал. Как-то в манеже играли с «Уралом«, он обратился ко мне: «Иди, скажи пацанам, чтобы собрались, начали выполнять то, что от них требуют».

– Вы говорили о том, что при Массимо Каррере стали больше работать над обороной. Над чем конкретно?

– Нам объясняют нюансы. Многие вещи знал, но кое-что в новинку – как нужно встречать соперника, как перестраиваться. То же самое, кстати, было при Капелло, когда особое внимание уделялось перестроениям. Грубо говоря, глаза закрыл, отдал передачу в ту зону, где, точно знаешь, уже есть игрок. Есть несколько упражнений, когда защитники занимаются отдельно от всей команды.

– Каррера – такой же строгий, как Капелло?

– Ну, дисциплина везде должна быть на уровне. Массимо такой же эмоциональный: если неправильно что-то делаешь, молчать не станет.