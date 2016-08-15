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  • Левченко: «В противостоянии с «Аяксом» я бы поставил на «Ростов»

Левченко: «В противостоянии с «Аяксом» я бы поставил на «Ростов»

15 августа 2016, 23:26
5

Экс-игрок «Витесса» и «Гронингена» Евгений Левченко поделился своими ожиданиями от матча плей-офф раунда Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Ростовом».

– «Аякс» уже давно не та гроза европейского чемпионата. Сейчас амстердамцы не фавориты для многих соперников, а своего рода молодежная команда, воспитывающая молодых талантов. В этом вся суть «Аякса» на данный момент. У них есть перспективные футболисты, несколько более опытных игроков, но, все же, судя по их последнему матчу в чемпионате с «Родой» (2:2), есть проблемы и в защите, и в полузащите, и даже в нападении. Хотя из «Челси» сейчас взяли в аренду Бертрана Траоре, до этого игравшего в «Витессе». С его приходом линия атаки улучшит свою результативность. Также есть 18-летний форвард Каспер Дольберг, умеющий неплохо забивать, но он тоже еще молодой и раскрылся не в полной мере. Если посмотреть на голландскую прессу, то предпочтение в классе отдается именно «Аяксу», но на «Ростов» тоже все смотрят с опасением. От ростовской команды ждут сюрпризов. За счет организации команды «Ростов» вполне способен даже победить.

─ Курбан Бердыев сейчас консультирует Дмитрия Кириченко и отправился в Амстердам. Это сыграет свою роль в противостоянии?
─ У Димы еще мало опыта, но как раз рука Бердыева должна сыграть свою роль. Больших перестановок и сильного изменения рисунка игры, по сравнению с матчем с «Андерлехтом» (2:0) в Брюсселе, вряд ли стоит ожидать. «Ростов» сыграет в свой футбол.

─ Сильные стороны «Ростова» ─ игра в обороне и контратаки. Этот стиль поможет обыграть «Аякс»?
─ «Аякс» умеет взламывать оборону соперника, но сейчас они это делают не слишком уверенно. Все-таки голландцы всегда стараются доминировать за счет контроля мяча, перемещения с фланга на фланг, однако против «Андерлехта» «Ростов» очень грамотно выстроился, не позволив ничего сделать бельгийцам. Используя стандартные положения и ошибки соперника ростовчане могут одержать победу над «Аяксом». Амстердамцы попытаются сыграть первым номером, у них есть сильные футболисты. Правда, команда неудачно провела предсезонную подготовку под руководством нового главного тренера Петера Боша, поэтому не все так гладко. В этом противостоянии, учитывая отличную игру в обороне, я бы поставил на «Ростов».

Источник: «Спорт день за днем»
Лига чемпионов Ростов Аякс Левченко Евгений
Комментарии (5)
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Дон Посей
1471295392
С грустью и болью смотрю на ваше положение, механизаторы...Удачи, Ростов! Покосим травку на голландских газонах! С ув.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1471296986
ТНТшный жених тоже экпертом заделался ). И пусть анализ довольно поверхностный (каждый третий болела и сам все это прекрасно видит), посыл все же верный. Будем переживать и надеяться...
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Black Giz
1471318716
Будет, конечно, тяжело. Но парни должны выложиться на 300%.
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kella
1471325491
Я тоже ... Левченко!
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Karpathian
1471327888
Вперед, Аякс :)
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