Левченко: «В противостоянии с «Аяксом» я бы поставил на «Ростов»

Экс-игрок «Витесса» и «Гронингена» Евгений Левченко поделился своими ожиданиями от матча плей-офф раунда Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Ростовом».

– «Аякс» уже давно не та гроза европейского чемпионата. Сейчас амстердамцы не фавориты для многих соперников, а своего рода молодежная команда, воспитывающая молодых талантов. В этом вся суть «Аякса» на данный момент. У них есть перспективные футболисты, несколько более опытных игроков, но, все же, судя по их последнему матчу в чемпионате с «Родой» (2:2), есть проблемы и в защите, и в полузащите, и даже в нападении. Хотя из «Челси» сейчас взяли в аренду Бертрана Траоре, до этого игравшего в «Витессе». С его приходом линия атаки улучшит свою результативность. Также есть 18-летний форвард Каспер Дольберг, умеющий неплохо забивать, но он тоже еще молодой и раскрылся не в полной мере. Если посмотреть на голландскую прессу, то предпочтение в классе отдается именно «Аяксу», но на «Ростов» тоже все смотрят с опасением. От ростовской команды ждут сюрпризов. За счет организации команды «Ростов» вполне способен даже победить.



─ Курбан Бердыев сейчас консультирует Дмитрия Кириченко и отправился в Амстердам. Это сыграет свою роль в противостоянии?

─ У Димы еще мало опыта, но как раз рука Бердыева должна сыграть свою роль. Больших перестановок и сильного изменения рисунка игры, по сравнению с матчем с «Андерлехтом» (2:0) в Брюсселе, вряд ли стоит ожидать. «Ростов» сыграет в свой футбол.



─ Сильные стороны «Ростова» ─ игра в обороне и контратаки. Этот стиль поможет обыграть «Аякс»?

─ «Аякс» умеет взламывать оборону соперника, но сейчас они это делают не слишком уверенно. Все-таки голландцы всегда стараются доминировать за счет контроля мяча, перемещения с фланга на фланг, однако против «Андерлехта» «Ростов» очень грамотно выстроился, не позволив ничего сделать бельгийцам. Используя стандартные положения и ошибки соперника ростовчане могут одержать победу над «Аяксом». Амстердамцы попытаются сыграть первым номером, у них есть сильные футболисты. Правда, команда неудачно провела предсезонную подготовку под руководством нового главного тренера Петера Боша, поэтому не все так гладко. В этом противостоянии, учитывая отличную игру в обороне, я бы поставил на «Ростов».