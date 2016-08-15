Румменигге раскритиковал болельщиков дортмундской «Боруссии»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил недовольство действиями болельщиков дортмундской «Боруссии» и назвал их «неблагодарными людьми».

Так функционер прокомментировал реакцию болельщиков на Матса Хуммельса, который этим летом перешел в «Баварию» из «Боруссии». Вчера футболист сыграл свой первый официальный матч за мюнхенцев. В матче за Суперкубок Германии «Бавария» обыграла «Боруссию» со счетом 2:0.



«Это катастрофа и вызывает разочарование. Хуммельс восемь лет не жалел сил в матчах за «Боруссию», и вот их благодарность», – сказал он.