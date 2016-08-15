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    Семин: «Конечно, я пошел бы работать в «Локомотив»

    Экс-тренер «Локмотива» Юрий Семин прокомментировал изменения на руководящих должностях в столичном клубе.

    «Каждое руководство клуба оставляло в нем свой след — кто-то это делал высокими результатами, при ком-то построили стадион. И это были вехи в истории клуба. С новыми руководителями я поддерживаю связь. Видимся мы с ними только на праздниках. Пошел бы я сейчас работать в команду? Конечно, да. И в роли тренера, и в роли функционера. Только не для вида. Сидеть в ложе во время матчей и делать вид, что я чем-то занимаюсь, — это не мое. А вот принять активное участие в жизни клуба — с удовольствием. Я готов к новому вызову», – заявил Семин.

    Источник: Известия

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    15.08.2016 01:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7991

      nik55 15 августа 2016, 09:57

      позовут--иди

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 августа 2016, 08:40

      Мудрил, мудрил и опомнился, Шпалыч! Пить надо меньше.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 августа 2016, 08:30

      Возраст.Был бы помоложе на 5 лет. В руководстве понимают,что это всё очень хрупко-надеяться на глубокого пенсионера.Хотя,Юрий Павлович вполне может пережить всех функционеров Локо.(на всё воля Божья)

      2
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      Рейтинг: +504

      alex-76 15 августа 2016, 06:34

      Как говорится, ждёмс Юрий Палыч....

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 15 августа 2016, 05:02

      Юрий Палыч, пора бы напомнить России, кто у нас лучший тренер в стране!

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 15 августа 2016, 04:17

      При Семине Локомотив достигал свои лучшие результаты

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