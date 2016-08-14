Глушаков: «Фраза «мы все говно»? В номере Слуцкого меня не было»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о выступлении национальной команды на Евро-2016, где россияне не смогли преодолеть групповой этап.

– Как вы чувствовали себе после Евро?

– Скандальные темы комментировать не буду. Скажу, что мне было действительно тяжело. Сборы у «Спартака» начинались почти сразу после вылета сборной с Евро, но в четыре-пять дней отпуска мне из дома не хотелось выходить. Результат плохой, и он действительно ударил и по команде, и по болельщикам.

– Вы поддерживаете фразу: «Мы все говно»?

– Не буду комментировать. Скажу лишь, что в номере Слуцкого меня тоже не было. Давайте вообще жить сегодняшним днем и стараться оправдывать ожидания и болельщиков «Спартака» и сборной. Нужно работать еще усерднее – это первый ответ на критику. Второй – нужно проявлять ответственность.