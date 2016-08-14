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  • Глушаков: «Фраза «мы все говно»? В номере Слуцкого меня не было»

Глушаков: «Фраза «мы все говно»? В номере Слуцкого меня не было»

14 августа 2016, 18:39
13

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о выступлении национальной команды на Евро-2016, где россияне не смогли преодолеть групповой этап.

– Как вы чувствовали себе после Евро?

– Скандальные темы комментировать не буду. Скажу, что мне было действительно тяжело. Сборы у «Спартака» начинались почти сразу после вылета сборной с Евро, но в четыре-пять дней отпуска мне из дома не хотелось выходить. Результат плохой, и он действительно ударил и по команде, и по болельщикам.

– Вы поддерживаете фразу: «Мы все говно»?

– Не буду комментировать. Скажу лишь, что в номере Слуцкого меня тоже не было. Давайте вообще жить сегодняшним днем и стараться оправдывать ожидания и болельщиков «Спартака» и сборной. Нужно работать еще усерднее – это первый ответ на критику. Второй – нужно проявлять ответственность.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Спартак Глушаков Денис
Комментарии (13)
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Etiainen
1471190256
Вперед за трофеями)
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talgatnurzhanov2006
1471190256
а зря
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Hangeldi
1471194135
А ты и до этого был говном и тебя даже не позвали!!!
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alp
1471194780
"и ваще меня небыло в сборной... " я не я и хата не моя )) спартаковец, обыкновенный спартаковец
Ответить
takca
1471195258
Слуцкий сказал что приходили игроки его команды. Этим все сказано.
Ответить
Garrincha58
1471195859
было тебя не было все равно г*но
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rubinovyi2
1471196345
Все овно,а Дениска-Д*Артаньян!
Ответить
Aztec58
1471205442
Прежде всего эта фраза обращена в адрес футбольных журналюг.
Ответить
Valeron 2705
1471207175
Жить сегодняшним днем и оправдывать ожидания, это конечно хорошо, только вы из года в год это повторяете, а на деле ничего не происходит нового.
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serhz
1471252499
Хотя тебя и не было в номерах -ты это слово и есть , так что от коллектива не отделяйся , держитесь вместе ,
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