Григорий Иванов: «Емельянов может заменить в сборной Денисова»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал игру полузащитника команды Романа Емельянова после матча с ЦСКА (0:1).

«Думаю, Рома Емельянов уже готов к сборной. Он вполне может заменить того же Игоря Денисова. По тому, как сейчас он играет, прогрессирует с каждой игрой, это видно. Раньше он ездил по арендам, где-то не получал игровой практики, сейчас же является игроком основы, с каждой игрой прибавляет. К 2018 году Емельянов будет одним из основных игроков сборной. Конечно, нам бы хотелось, чтобы его вызвали в команду. Но решение за новым главным тренером», – заявил Иванов.