Раньери: «Лестер» очень хотел победить, но иногда это не просто»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился мнением о матче первого тура АПЛ с «Халл Сити» (1:2).

«Халл» выглядел лучше. Мы прилагали все усилия, отдавались игре до последнего, но сводили свои действия к индивидуализму отдельных игроков. «Лестер» очень хотели добиться победы, но временами это не так просто сделать. Мы много ошибались и теперь должны все проанализировать, чтобы сделать выводы.

Новый сезон будет намного труднее, нежели прошлый, об этом я говорил своим игрокам. В минувшем розыгрыше мы доказали всем, что являемся отличной командой. Нужно еще раз сделать это», – сказал Раньери.