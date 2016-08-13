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  • Голевая передача Аршавина помогла «Кайрату» победить «Окжетпес»

Голевая передача Аршавина помогла «Кайрату» победить «Окжетпес»

13 августа 2016, 16:28
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В поединке 23-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» одержал выездную победу над «Окжетпесом». Отметим, что хавбек гостей Андрей Аршавин начал игру в основном составе и записал в свой актив результативный пас на Исаэла, который вывел «Кайрат» вперед. Кроме того, за шесть минут до окончания основного времени матча к россиянину перешла капитанская повязка после ухода с поля Бауржана Исламхана. Поставил точку во встрече экс-футболист «Урала» Герсон Асеведо.

Чемпионат Казахстана. Премьер-лига. 23-й тур

Окжетпес (Кокшетау) – Кайрат (Алматы) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Исламхан, 17 (пенальти); 1:1 – Каналес, 45+2; 1:2 – Исаэл, 55; 1:3 – Асеведо, 90+5.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Окжетпес Аршавин Андрей
Комментарии (1)
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Joko21
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Аршавин молодец! Прям расцвел! На мой взгляд он и в РФПЛ сможет принести пользу любой команде
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