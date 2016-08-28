Участвуйте в Блог-лиге и получайте призы

Спортивная журналистика – это не только СМИ, комментаторы, Бубнов, но и блогеры. «Бомбардир» предлагает своим читателям принять участие в Блог-лиге и стать популярным автором проекта. Лучший блогер месяца получит приз – 5000 р. Второй блог – 3000 р. Третье место – 2000 р.

Если вы чувствуете в себе потенциал крутого блогера, то заводите свой блог на «Бомбардире» уже сегодня! Готовы? Тогда вот вам подсказка, еще подсказка и еще подсказка.

Подробнее о правилах Блог-лиги читайте здесь.