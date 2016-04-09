Гид по Блог-лиге. Выпуск #2: как выбрать тему?

Блог-лига набирает обороты. Во втором месяце мы подкорректировали функционал, но основные правила сохранили. Теперь рассказываем, как выбрать тему, которая наберет тысячи просмотров. А вы – заберете наши призы.

Следите за инфоповодами

Ваш день наверняка начинается с чтения новостей. За день вы периодически просматриваете ленту. Видите яркую и обсуждаемую новость – реагируйте. В том сезоне многие авторы Блог-лиги именно так заработали просмотры. Например, тут и тут.

Сыграть может не только футбольная тематика. Некоторые новости из других видов спорта или даже политики, музыки могут быть интересным образом связаны с футболом. Включайте креатив.

Читайте иностранные СМИ

Читать иностранные сайты полезно с точки зрения расширения кругозора. На футбол там смотрят иначе, а другая точка зрения всегда интересна. Речь не идет о банальном переводе чужих текстов. Даже английский среднего уровня поможет вам найти сюжет, о котором еще не знают в России. Раскрутите его по-своему, сделайте из максимума информации уникальный текст для русскоязычной аудитории.

Известные клубы/герои

В футболе есть личности, о которых можно говорить бесконечно. По поводу и без. Роналду и Месси, Моуринью и Гвардиола, Марадона и Пеле. Вот о них и пишите. Пытайтесь найти какие-то интересные истории, жизненные ситуации, о которых ранее было не так много сказано. То же самое касается известных клубов: тут всегда что-нибудь происходит, информации даже чересчур. Одну только схему условной «Баварии» можно обсуждать в десяти текстах.

Подборки

Собрать материал в подборку или рейтинг существенно проще, потому что сразу видна структура. Здесь также можно отталкиваться от инфоповода: например, Месси не забил пенальти в финале чемпионата мира (а вдруг?). Можно сделать информативную подборку решающих незабитых одиннадцатиметровых. Или вы узнали, что Арсен Венгер когда-то давно торговал сигаретами. Напишите о странных прошлых профессиях известных тренеров.

Импровизируйте

Если ваша идея вам кажется безумной, все равно пишите. Иногда самые непредсказуемые идеи становятся очень популярными. В прошлом сезоне Блог-лиги так отличились авторы «мультяшек» и «винегрета».