Участвуйте в Блог-лиге и получайте призы

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    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2016 20:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 2 сентября 2016, 23:16

      Был немного лучшего мнения о вашем недосайте... Зато статьи про жен футболистов в фаворе, позорники.
      http://bombardir.ru/posts/1638
      http://bombardir.ru/articles/452241

      0
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      ...
      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 > Valeron 2705 2 сентября 2016, 23:25

      Если есть претензии по орфографии, то последите за своей, только в описании статьи две ошибки. Футбольный сайт... Стыд.

      0
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      Рейтинг: -9

      KK777 22 августа 2016, 07:06

      Очередной "блогер" Борисов напишет блевотину и получит приз???

      1
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      Рейтинг: +6

      Артём Борисов > KK777 23 августа 2016, 23:34

      "Блохер", мой друг) Ну что ж Вы, талантливейший, упускаете такую возможность для каламбура?)
      Плюсую Вам авансом!

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 21 августа 2016, 21:42

      Ну вот,как раз кто хочет в журналистику стоит ему здесь начать и проверить себя))

      1
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      Рейтинг: -25

      Топс 20 августа 2016, 15:51

      Клпаааамс

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 18 августа 2016, 16:55

      Класс!

      -1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 18 августа 2016, 01:48

      давно уже не видел этого словосочетания )) прям ностальгические ощущения ) и тем, кто займется этим делом, хочу сказать, что предшественники ваши в целом потратили время точно не зря ) а тут еще и призы )

      0
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      Рейтинг: -71

      Мамай Кокорин 16 августа 2016, 10:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Подсказываю как сделать легкие деньги.

      Просто создайте блог "Сиськи и Футбол" и постите туда фоточки околофутбольных полуголых няш. Победа гарантирована.

      -4
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > Мамай Кокорин 16 августа 2016, 10:32

      Согласен, половина будет смотреть на сиськи а вторая половина читать про футбол ))))

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 августа 2016, 06:05

      Жаль что не для всех, а только для РФ

      -1
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      Рейтинг: -25

      Топс 14 августа 2016, 03:34

      Как начать это

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