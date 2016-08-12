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Луческу: «Кроме двух голов «Ростов» ничего не создал»

12 августа 2016, 23:11
31

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги домашнего матча третьего тура чемпионата России с «Ростовом» (3:2).

– Немного было таких игр в моей карьере. Сложно начинать матч с 0:2. Мы начали нервно, было много ошибок, чувствовалась неуверенность. Во втором тайме команда перевернула игру, показала характер и добилась победы. Результат отражает то, что происходило на поле: если не считать двух голов, «Ростов» ничего не создал.

– Как вы оцените игру новичка – Жулиано?

– Жулиано поменял ритм игры, он играл очень быстро, у него проходили проникающие передачи, он менял акцент атак с фланга на фланг – это и нужно было. Хотел бы отметить его смелость, ведь при назначении пенальти он взял мяч в руки и никого к нему не подпустил. А ведь новичок! Такое редко бывает! Пенальти изначально должен был бить Кришито, но он был заменен. Других исполнителей 11-метровых я не назначал. В итоге, смелость Жулиано привела к тому, что мы забили первый гол.

– Почему вы выпустили именно Жулиано с Джорджевичем?

– Мы вроде бы имели преимущество в контроле мяча, диктовали условия, но в завершающей фазе были недостаточно остры, поэтому я решил выпустить двух быстрых игроков. На Жулиано я рассчитывал в сегодняшней игре, но не знал, когда именно его выпускать – возможно, в конце второго тайма. В любом случае, сегодня он должен был однозначно дебютировать.

А Джорджевича выпустил потому что мне нужен был быстрый атакующий игрок в штрафную площадь, ведь до перерыва в штрафную входил только Кокорин и, может быть, Витсель. Во втором тайме появилось много фланговых передач, и Джорджевич откликался на многие из них. У него было три момента, но он использовал лишь последний. При этом я бы не удивился, если бы Лука забил все три мяча.

– Почему «Зенит» допустил такие простые ошибки в двух голах?

– На нас довлел результат. Мы не могли выиграть, не могли забить, и это чувствовалось по игрокам – они допускали массу невынужденных ошибок, причем ошибались опытные футболисты в простых ситуациях. Хочу добавить: мне понравилось, что команда атаковала на протяжении последних 45 минут и добилась результата.

– После матча с «Локомотивом» руководство подарило вам шапку. На этот раз вам подарили что-нибудь?

– Нет, но поздравили с победой. Руководители «Зенита» чувствуют, что мы проходим через деликатный момент. Сейчас они понимают, что должны быть рядом с командой, и это очень радует. Думаю, что они сегодня на трибуне так же страдали, как и мы. А в конце были рады, как и мы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Жулиано Луческу Мирча
Комментарии (31)
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Диктор
1471032965
Вы и так выиграли не честно.ФУ.......................................
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ivanthebest
1471033480
Судья: кроме удаления и пенальти, я больше ничего для Зенита не создал...
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alp
1471033764
Юра просто умолял Ростов забить! 4!! паса сопернику - это верх разгильдяйства. на скамейку! как минимум на 1 игру!!
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alp
1471033938
Жулиано сделал игру. отличный футболист.
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Alessandro_grande
1471034848
Ну да...2 гола это мало, что кое как отыграли в большинстве:)
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VikNMar
1471036609
Судья создал - а так бы " Зенит " пролетел бы , как со строительством стадиона .....
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KARAT777
1471038258
если бы зениту 5 забили луческу сказал бы кроме 5 мячей ничего ростов не создал? А про фол последней надежды на 1 минуте и Гарая должны были удалять... это не ростов создал? Судья помог ну там все сливки финансового общества сидели на трибунах, он не мог иначе...
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BANNIKOV1970
1471039543
ваша победа тухлая!Удаление на Нобоа,за майку держали!
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mutabor0992
1471041851
Если бы у зенита была такая финансовая ситуация как у Ростова...То думаю они бы и этого не создали.Ибо судьи за слабых( с точки зрения бабла) не играют.
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kykyi
1471060330
Ростов был лучше Зенита.
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