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  • Кириченко: «В ближайшем будущем «Ростову» будет тяжело с судейством»

Кириченко: «В ближайшем будущем «Ростову» будет тяжело с судейством»

12 августа 2016, 22:22
19

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко после поражения от «Зенита» (2:3) в поединке 3-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команде будет тяжело с судейством в ближайших матчах.

– Правда ли, что Курбан Бердыев зашел в раздевалку после матча?

– Да, Курбан Бекиевич заходил в раздевалку, но большего сказать не могу. Это наши внутренние дела.

– Прокомментируйте судейские решения.

– Не могу комментировать назначение пенальти, со скамейки плохо было видно. Есть одна серьезная претензия: на второй минуте Нобоа выходил один на один, и его схватили за майку. Это чистое удаление. Это было видно на повторе. Скажу так: нашей команде с судейством будет тяжело в ближайшем будущем.

– Почему?

– Не очень приглядна ситуация, в которую попал наш клуб. Вы сами же видели, у нас есть претензии.

– Прокомментируйте первый гол «Ростова». Это вы подсказали игрокам, что «Зенит» будет разыгрывать мяч.

– Да, мы были нацелены на это. Сказали футболистам, что зенитовцы будут разыгрывать мяч, они это делают постоянно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Бердыев Курбан Кириченко Дмитрий
Комментарии (19)
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18JG
1471031197
Дима, не выебувуйся.
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Legion-o
1471031375
В этом году Зенит без Халка призовое место может купить, только за очень большие деньги!!!
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майкл
1471032291
Как левый пендаль так и красную ни за что дали
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майкл
1471032451
Жалко только Луческу он думает куда пришёл просто пипец
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Диктор
1471033165
А по ходу зенька играла как колхоз-позорное удаление,второе пендаль,автогол-можно перечеслять до бесконечности....................
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FanatSerj
1471034920
Позор РФС, и всей лиги, так откровенно за суживать это просто трешь, все таки не 90-е на дворе. Вон Нобель уже написал, что Миллер заходил в судейскую в перерыве, даже у букмекеров после 0-2 коэффициент как стоял 1.4 на Зенит так и остался. Смотреть противно, тфу. Ростову всех игроков канонизировать уже пора, мучеников из них делают, а они бьются до последнего и бьются.
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takca
1471035946
Неужели игрокам зенита не стыдно от такой победы. Жалко Ростов.
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Sany-116
1471038182
После такого судейства судью нужно гнать в зашей или посадить в газпромовскую тюрьму.
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гость shuh
1471059041
У судьи была установка.
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Димон Панкер
1471072700
Судья откровенно топил нас, тварина! Чистейшее удаление и опасный штрафной на первой же минуте зажал, удаление Гацкана вообще высосано из пальца, большинство спорных эпизодов в центре - в пользу Зенита.
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