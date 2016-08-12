Кириченко: «В ближайшем будущем «Ростову» будет тяжело с судейством»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко после поражения от «Зенита» (2:3) в поединке 3-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команде будет тяжело с судейством в ближайших матчах.

– Правда ли, что Курбан Бердыев зашел в раздевалку после матча?

– Да, Курбан Бекиевич заходил в раздевалку, но большего сказать не могу. Это наши внутренние дела.

– Прокомментируйте судейские решения.

– Не могу комментировать назначение пенальти, со скамейки плохо было видно. Есть одна серьезная претензия: на второй минуте Нобоа выходил один на один, и его схватили за майку. Это чистое удаление. Это было видно на повторе. Скажу так: нашей команде с судейством будет тяжело в ближайшем будущем.

– Почему?

– Не очень приглядна ситуация, в которую попал наш клуб. Вы сами же видели, у нас есть претензии.

– Прокомментируйте первый гол «Ростова». Это вы подсказали игрокам, что «Зенит» будет разыгрывать мяч.

– Да, мы были нацелены на это. Сказали футболистам, что зенитовцы будут разыгрывать мяч, они это делают постоянно.