Пашинин: «Уход Черевченко повлиял эмоционально»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Олег Пашинин прокомментировал подготовку команды к матчу третьего тура чемпионата России против грозненского «Терека».

– Уход главного тренера повлиял на команду?

– На физическом состоянии точно не сказался, но в эмоциональном плане, конечно, повлиял. Мы разговаривали с футболистами на эту тему. Все – профессионалы и понимают, что необходимо ответственно выполнять свои функции. Встреча в неформальной обстановке? Мы каждый день тренируемся на базе. Этого времени достаточно, чтобы все обсудить.

– Разбирали матч с «Томью»?

– Указали ребятам на моменты, которые нужно избегать. Необходимо извлечь урок и двигаться дальше. В любом случае, от таких вещей никто не застрахован.

– Вам хотелось бы укрепить какие-либо позиции в составе?

– Любой тренер хочет, чтобы команда становилась сильнее.

– У вас была встреча с президентом клуба. О чем беседовали?

– Самая обычная встреча, которые бывают в начале сезона. Геркус познакомился с футболистами, обсудил основные проблемы и озвучил задачи на сезон.

– Какие задачи у «Локомотива»?

– Всегда самые высокие. Мы должны попадать в зону еврокубков.

– Для решения серьезных задач нужны серьезные игроки. Обсуждали этот вопрос?

– У нас все игроки серьезные. Прошлый сезон это показал. До самого финиша мы шли на высоких местах в турнирной таблице.

– На встрече с президентом обсуждали ваш кредит доверия?

– Сказали, что я готовлю команду к матчу с «Тереком» и пожелали удачи. Все верят, что результат будет положительным. Никакой недооценки быть не может. В воскресенье это уже сыграло с нами злую шутку.

– «Локомотив» изменится в плане игры после ухода Черевченко?

– Даже если бы хотелось что-то изменить, за такой короткий срок это невозможно сделать.

– Тренерский штаб покинули несколько человек. Будете искать им замену?

– Да, на замену должны прийти специалисты, которые будут выполнять их функции.