Алексей Попов: «В сборной России Черчесов может легко наломать дров»

Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Напомним, под руководством 52-летнего специалиста полузащитник выступал в пермском клубе.

«Тяжело сейчас прогнозировать то, как у Черчесова пойдут результаты. Национальную команду должен тренировать лучший отечественный специалист, который сможет найти ко всем подход. А у Черчесова, к примеру, есть только один вратарь – Станислав Черчесов. Тренер всегда прислушивается только к своему мнению, что может не пойти на пользу сборной. В составе команды собрано много опытных футболистов, которые достигли значимых высот в своей карьере. С его подходом можно легко наломать дров.

Стоит ли ждать в сборной России Игоря Денисова? Сейчас у него не такой обширный список игроков, которые достойны вызова. Поэтому не стоит кого-либо списывать со счетов из-за личной неприязни», – приводит слова Попова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.