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  • Алексей Попов: «В сборной России Черчесов может легко наломать дров»

Алексей Попов: «В сборной России Черчесов может легко наломать дров»

11 августа 2016, 14:53
32

Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Напомним, под руководством 52-летнего специалиста полузащитник выступал в пермском клубе.

«Тяжело сейчас прогнозировать то, как у Черчесова пойдут результаты. Национальную команду должен тренировать лучший отечественный специалист, который сможет найти ко всем подход. А у Черчесова, к примеру, есть только один вратарь – Станислав Черчесов. Тренер всегда прислушивается только к своему мнению, что может не пойти на пользу сборной. В составе команды собрано много опытных футболистов, которые достигли значимых высот в своей карьере. С его подходом можно легко наломать дров.

Стоит ли ждать в сборной России Игоря Денисова? Сейчас у него не такой обширный список игроков, которые достойны вызова. Поэтому не стоит кого-либо списывать со счетов из-за личной неприязни», – приводит слова Попова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Амкар-Пермь Попов Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (32)
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Untitled-1
1470916622
пусть под себя соберет сборную. хуже уже не будет точно.
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APchelov
1470916794
Мозгов у нашего РФС точно нету! И у сборной шансов никаких
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СашкаГуров
1470917879
пвапва
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isa361
1470919852
наконец то!! тренера выбрали. Осталось ЧМ выиграть ))
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pktsoev
1470919887
А кто такой попов???? Ни футболиста, а тем более тренера не припоминаю...Вообще зачем его о чём то спрашивать? Чистой воды провокация...
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Krasnodar 123
1470920408
Зато Осетинские пироги и пиво в сборной будут в достатке! В воротах Джанаев слева Касаев в центре Дзагоев справа Хубулов еще Камболов есть опять-же Мамаев осетинский зять так-что все будет окей. А соседа Оздоева забыл...
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Жентус
1470923414
Как в этой сборной можно наломать дров? Дисквалифицировать себя со своего же домашнего чемпионата? Других вариантов я уже просто не вижу, ну проиграют они 3 матча, всем плевать будет. Какая разница то? Уже привыкли все... С Евро 08 одни провалы.
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REDWHITE_
1470925688
Почему молчат Бубнов и Ловчев??
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valike35
1470928111
Там ломать то нечего, до него уже наломали
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Gumer
1470928576
Как же он точно подметил))) "Наломать дров"...ааааахахаха... начнет с берез...
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