Кириченко: «В «Ростове» значительные задолженности по премиальным»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о задолженностях, которые имеются перед игроками команды.

– Вы готовы, что многие могут уйти?

– Допускаю любое развитие событий, но пока никакой информации на этот счет нет.

– Верно ли, что по-прежнему есть большие задолженности перед игроками по зарплате?

– Не могу комментировать финансовую ситуацию в целом, но скажу, что задолженностей по собственно зарплате нет – максимум у кого-то в пределах месяца. А вот по премиальным – есть. И они значительны.

– Верно ли, что Кудряшова оштрафовали за его высказывания по поводу долгов?

– Без комментариев.

– Перед вами поставили какую-нибудь цель?

– Могу лишь повторить, что не общался с руководством, и, стало быть, никаких задач никто не ставил.