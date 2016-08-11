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    Мельгарехо: «Хочу помогать «Спартаку» даже в качестве запасного игрока»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо дал понять, что он готов помогать московской команде даже со скамейки запасных.

    «Когда ты остаешься на скамейке, ты стараешься поддерживать команду, сделать все, чтобы она выиграла, зарядить ее своими эмоциями и желаниями. А когда ты на поле – ты уже сам можешь помогать команде. В игре против «Крыльев Советов» было важно удержать победный счет. Те 20-30 минут, что мне доводится порой проводить на поле, позволяют поддерживать форму и ритм. Считаю, что после выхода на поле в минувшей встрече мне удалось помочь партнерам добиться того, чего мы хотели.

    В Казани нас ждет сложный матч. С учетом турнирного положения, игроки «Рубина» будут выкладываться на 100 процентов. Впрочем, все команды против нас выкладываются на поле. Наша задача – играть на победу против любого соперника. Исключением не станет и ближайший матч.

    Думаю, если мы будем продолжать работать над тактикой, у нас хорошо все будет получаться. Работа над тактикой позволяет минимизировать риск нарваться на быструю контратаку. Все должны выходить на поле и знать, что им нужно делать, все должны друг другу помогать. Тогда мы будем единой командой, которая будет добиваться успеха. Пусть пока у нас было не так много этих тактических занятий, но они уже приносят свои плоды.

    Не так важно, начну ли я матчи в стартовом составе или в запасе. Важно, что я буду готов помочь команде, я всегда готовь помогать. Состав определяет тренер, мне это неважно. Главное – помогать команде и всем вместе добиваться успехов. Конечно, всегда приятно начинать игры с первых минут, но если тренер решит иначе – мы должны быть к этому готовы. Таков наш профессиональный удел», – сказал Мельгарехо.

    Источник: YouTube

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    11.08.2016 01:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3412

      FRZZ 11 августа 2016, 10:49

      У Бердыева будут играть и "трезвенники и язвенники" ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Spartak-Ekata 11 августа 2016, 09:49

      Бердыев...его натаскает...все будет нормуль...

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2016, 09:10

      За такие деньги можно помогать команде не только сидя на скамейке, но и
      подавать мячи, например. И спортак сразу у всех команд выиграет.

      -1
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 11 августа 2016, 08:33

      Я тоже согласен помогать со скамеки,
      Вроде б Мельгарехо не из еврейских...
      И если Примус с Луишем забивать не начнут,
      То ты тут как тут.
      Неизвестно на кого посмотрит Курбан,
      А ты за словом (голом) не лезь а карман

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 августа 2016, 08:18

      Поживем увидим-лично я тоже верю,что игрок еще заиграет.

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 11 августа 2016, 08:06

      Мельгарехо разыграется, главное времени побольше давать играть. с крылышками помог в забитом голе - навязал борьбу в штрафной

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 11 августа 2016, 06:19

      Странно что тебе не нашли замену в Спартак-2 , если честно там и моложе и быстрее есть молодежь

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > MaxSpartakM 11 августа 2016, 07:57

      Тот же Зуев, на голову сильней Мельгорехо.

      3
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      Рейтинг: +281

      nem00700 11 августа 2016, 01:21

      Хочется, чтобы он уже заиграл на нормальном уровне.

      5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > nem00700 11 августа 2016, 01:49

      Бердыев даст шанс, залетает.

      2
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