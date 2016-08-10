Кириченко: «Бердыев назвал меня своим преемником в «Ростове»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко сообщил, что у него пока не было обстоятельного разговора с руководством команды.

– Для меня достаточно неожиданно все произошедшее, я никак не ждал, что внезапно окажусь в роли исполняющего обязанности главного тренера. Мое мнение даже никто не спрашивал. Но будем работать, у нас впереди важные матчи – и «Зенит», и «Аякс».

– Верно ли, что Бердыев именно вас хотел видеть своим преемником?

– Такой разговор был, но он был один на один. Курбан Бекиевич действительно сказал, что видит меня в этой роли. Но решать руководству.

– А что говорит руководство?

– Пока ничего, за эти два дня никаких разговоров о будущем с руководством клуба не было. Тренерский штаб продолжает работать, но мы ничего не знаем о своем будущем.

– Известно ли, кто из игроков покинет команду?

– Слухи не могу комментировать. Я сейчас исполняю обязанности главного, а потому не прислушиваюсь к разговорам игроков. Наверное, они что-то между собой и говорят.