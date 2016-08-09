Нобоа: «Конкретных разговоров о моем переходе в «Спартак» еще не было»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Спартак». Напомним, что московскую команду может возглавить бывший наставник «Ростова» Курбан Бердыев.



«Не могу с точностью сказать, что перейду в «Спартак», если там будет Кубран Бердыев, не знаю, что будет. Если тренер возглавит «Спартак» и позовет меня, я подумаю над этим предложением, посмотрю. Конкретных разговоров на эту тему еще не было, сейчас я футболист «Ростова», – сказал Нобоа.