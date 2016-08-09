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    Родионов сохранит должность в «Спартаке»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов сохранит должность в клубе. 53-летний функционер останется в «Спартаке», несмотря на то, что ранее говорил о готовности уйти в отставку вслед за Дмитрием Аленичевым.

    Напомним, что Аленичев был уволен на прошлой неделе после вылета «Спартака» из Лиги Европы.

    Главным кандидатом на должность нового наставника клуба считается Курбан Бердыев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2016 10:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7

      df4fhghr 9 августа 2016, 12:25

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://fur.ly/0/nosov

      0
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      Рейтинг: +6585

      maior-60 9 августа 2016, 12:17

      Должен поступить по мужски, не цепляться за должность, а уйти. Как директор практически ничего не сделал для развития команды.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 9 августа 2016, 11:54

      Если уж тренера собираются нанять профессионального, то может и на профессионального руководителя денег хватит?

      Родионов на должности гендиректора значительно менее успешен, чем Асхабадзе тот же.

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 9 августа 2016, 11:33

      Да это толковый дядька. Лично с ним общался несколько лет назад.

      -1
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