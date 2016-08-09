Родионов сохранит должность в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов сохранит должность в клубе. 53-летний функционер останется в «Спартаке», несмотря на то, что ранее говорил о готовности уйти в отставку вслед за Дмитрием Аленичевым.

Напомним, что Аленичев был уволен на прошлой неделе после вылета «Спартака» из Лиги Европы.

Главным кандидатом на должность нового наставника клуба считается Курбан Бердыев.