Родионов сохранит должность в «Спартаке»

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Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов сохранит должность в клубе. 53-летний функционер останется в «Спартаке», несмотря на то, что ранее говорил о готовности уйти в отставку вслед за Дмитрием Аленичевым.
Напомним, что Аленичев был уволен на прошлой неделе после вылета «Спартака» из Лиги Европы.
Главным кандидатом на должность нового наставника клуба считается Курбан Бердыев.