«Ростов» к ближайшим матчам будут готовить Кириченко и Кафанов

Заместитель генерального директора «Ростова» Юрий Дорофеев рассказал журналистам о том, что команду к ближайшим матчам будут готовить Дмитрий Кириченко и Виталий Кафанов, которые были помощниками Курбана Бердыева.

«Для нас сейчас главное — подготовка к трем ближайшим матчам: двум встречам с «Аяксом» в Лиге чемпионов и игре с«Зенитом» в чемпионате России. Ни один тренер, будь он самого высокого класса, не может прийти и с чистого листа за два дня подготовить команду.

Верим, что штаб Бердыева поможет футболистам хорошо подготовиться к играм, а сами ребята соберутся и покажут в ближайших трех матчах хороший футбол», — сказал Дорофеев.