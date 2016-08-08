Нобоа: «Если Бердыев ушел, наверное, я тоже уйду»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа признался, что готов уйти вслед за Курбаном Бердыевым, в случае, если тот возглавит столичный «Спартак».

– Конечно, все шокированы. Бердыев очень многое сделал для «Ростова», до него клуб так не выступал. Мы заняли второе место, играем в Европе. Конечно, все переживаем.

– Заранее знали, что Бердыев уйдет?

– Такие разговоры пошли после второго матча с «Андерлехтом». Но он тогда еще ничего не сказал. Об этом стало известно перед игрой с «Уралом».

– Если Бердыев возглавит «Спартак» и позовет вас, пойдете?

– Думаю, да. Все понимают, что я переходил в «Ростов», так как его тренировал Бердыев. Из-за тренера. Если он ушел, наверное, я тоже уйду. Но надо еще подождать. Я пока еще не знаю, кто будет тренировать «Ростов». Мне надо подумать.