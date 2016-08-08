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Нобоа: «Если Бердыев ушел, наверное, я тоже уйду»

8 августа 2016, 18:19
14

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа признался, что готов уйти вслед за Курбаном Бердыевым, в случае, если тот возглавит столичный «Спартак».

– Конечно, все шокированы. Бердыев очень многое сделал для «Ростова», до него клуб так не выступал. Мы заняли второе место, играем в Европе. Конечно, все переживаем.

– Заранее знали, что Бердыев уйдет?

– Такие разговоры пошли после второго матча с «Андерлехтом». Но он тогда еще ничего не сказал. Об этом стало известно перед игрой с «Уралом».

– Если Бердыев возглавит «Спартак» и позовет вас, пойдете?

– Думаю, да. Все понимают, что я переходил в «Ростов», так как его тренировал Бердыев. Из-за тренера. Если он ушел, наверное, я тоже уйду. Но надо еще подождать. Я пока еще не знаю, кто будет тренировать «Ростов». Мне надо подумать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Нобоа Кристиан
Комментарии (14)
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FanatSerj
1470669836
Бердыев если любого позовет то они пойдут за ним и будут полностью правы, максимум Калач с Гацканом останется, так они уже проросли в Ростове и возраст уже не тот.
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hodyrev
1470669901
В очередной раз убеждаюсь какие никчемные наши руководители рекламодатели бизнесены..Саввиди Смородская Мудко и т.д
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Тренер Зенита
1470670010
Растоф чимпион? Фсех масковских парвём? От вас не то что тренер, игроки бегут!! :'D
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Диктор
1470670925
Вот так и начался распад Ростова.
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yorgenbarenz
1470671851
Всё это похоже на длинную комбинацию,от которой шмонит гиннеризмом.
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ufos73
1470672484
Это одна из причин, по которой я не хочу Бердыква в Спартак! Ща весь шлак, с которым ему удобно с собой притащит ((( Давай Навес уже чей на чемоданах то же сидит Бл*ть!
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СОКОЛ САРАТОВ
1470690243
да и ещё АЗМУН. НАВАС. ДЖАНАЕВ уйдут и Ростов в ФНЛ
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арейская
1470701380
Да все бы игроки "Ростова" перешли бы вслед за Бердыевым, да только вот штат клубов не резиновый, от силы паре-тройке игроков повезет
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