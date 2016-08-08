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    Врба: «Анжи» проиграл «Амкару» заслуженно»

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба прокомментировал поражение своих подопечных в матче с«Амкаром» (0:2) в рамках 2-го тура РФПЛ.

    «С нашей стороны в первом тайме была некая боязнь. Перед матчем договаривались, что будем играть на быстрых контратаках, но это не совсем получилось. Мы отнимали мяч, но не всегда так, как хотелось бы. К сожалению, активность некоторых игроков была не достаточной. Поэтому мы не смогли создать голевых моментов. Во втором тайме играли несколько лучше, лучше комбинировали, но, к сожалению, соперник нам не позволил ничего сделать. Результатом нашей плохой игры стало удаление, и это повлияло на дальнейшие действия. Вдесятером пытались хотя бы сыграть вничью. Но, к сожалению, соперник оказался сильнее и заслуженно победил», -заявил Врба.

    Источник: ФК «Амкар»

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    08.08.2016 08:09
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 августа 2016, 08:26

      Завсегда рад поражению Анжи.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +26

      Amir005 > Aztec58 8 августа 2016, 11:00

      Почему

      1
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      ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Amir005 8 августа 2016, 11:07

      потому что больше в жизни нет ничего,классический неудачник.

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