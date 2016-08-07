Бердыев: «После последней встречи с Саввиди этого человека для меня не существует»

Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал свой уход из команды.

– Правда ли, что отношения с Иваном Саввиди, главным спонсором клуба и де-факто его руководителем, не сложились и он вмешивался в вашу работу?

– После последней встречи с ним этого человека для меня не существует.

– Кто выведет команду на матч с «Уралом»?

– Весь тренерский штаб во главе с Дмитрием Кириченко.