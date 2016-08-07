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    Бердыев: «После последней встречи с Саввиди этого человека для меня не существует»

    Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал свой уход из команды.

    – Правда ли, что отношения с Иваном Саввиди, главным спонсором клуба и де-факто его руководителем, не сложились и он вмешивался в вашу работу?

    – После последней встречи с ним этого человека для меня не существует.

    – Кто выведет команду на матч с «Уралом»?

    – Весь тренерский штаб во главе с Дмитрием Кириченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2016 01:16
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 7 августа 2016, 15:44

      СОГЛАСЕН С vvv246 не так часто клуб с провинции играет ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ....это было бы хорошо для всего Российского футбола

      1
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      Рейтинг: +16

      ZZLLOO 7 августа 2016, 13:16

      савиди - мразь!!

      1
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 7 августа 2016, 11:52

      Видимо спонсор пообещал многого и кинул всех

      1
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      Рейтинг: +11214

      alp 7 августа 2016, 11:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      если бердыев пришел к саввиди с новостью, что он уходит из ростова в спартак - тогда все становится на свои места.

      -6
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 7 августа 2016, 10:34

      Мне кажется в сборную пойдёт,а Спартаку его стиль игры всё-таки не подходит

      3
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      Рейтинг: +73

      Эрк 7 августа 2016, 09:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что и требовалось доказать))) ору с толпы ростовских глоров, которые были уверены в Бекииче. Да клал он на Ростов свой туркменский болт. Чую скоро будет неплохая распродажа

      -9
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 августа 2016, 08:58

      Какая падла этот Саввиди,если Курбана Бекиевича сумела вывести из себя....

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 августа 2016, 08:40

      У Саввиди ПАОК есть, и прикупил он его как раз после того, как намучился с ростовскими клубами. Нафик ему этот наш геммор?

      -2
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      Рейтинг: +256

      Ris > VIPded 7 августа 2016, 08:46

      Прикупил? А знаешь как прикупил? Такими же небольшими займами под процент. А когда денег у клуба не осталось, то просто отжал его в счет долга. Это ростовские клубы с ним намучились. Где кони известно. А нам, сука, трибуну снёс, клуб переименовал. Так еще падла хотел с конями объединить. Да и его подход к делам, минимум нездоровый. Достаточно почитать интервью Петракова про работу с ним и посмотреть реакцию Бердыева после общения. Гнать, гнать эту пиявку надо! Пока не поздно. Пусть пердив, но без этого пса.

      16
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      Рейтинг: +256

      Ris > Marqello 7 августа 2016, 08:52

      Ты вообще кто? Тебе мелочи дать? Че пристала?

      7
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      Рейтинг: +77

      red-white-forever 7 августа 2016, 08:32

      болею за Спартак, но так по паскудски дела делать... Курбан, останься в Ростове, так всем лучше будет

      5
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      Рейтинг: +122

      time_killer > red-white-forever 7 августа 2016, 08:46

      Может сборную возьмет. А может просто отдохнёт немного - на него спрос большой будет в любом случае

      3
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      Рейтинг: +11214

      alp > red-white-forever 7 августа 2016, 11:32

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 7 августа 2016, 08:22

      не ссыте раньше времени кипятком

      1
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