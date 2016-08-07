Бердыев: «После последней встречи с Саввиди этого человека для меня не существует»

СОГЛАСЕН С vvv246 не так часто клуб с провинции играет ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ....это было бы хорошо для всего Российского футбола
Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал свой уход из команды.
– Правда ли, что отношения с Иваном Саввиди, главным спонсором клуба и де-факто его руководителем, не сложились и он вмешивался в вашу работу?
– После последней встречи с ним этого человека для меня не существует.
– Кто выведет команду на матч с «Уралом»?
– Весь тренерский штаб во главе с Дмитрием Кириченко.